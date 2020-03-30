Широков высказал предположение о том, когда закончится пауза в РПЛ

Экс-игрок сборной России Роман Широков дал прогноз, когда закончится пауза в РПЛ, вызванная пандемией коронавируса.

"Мне кажется, что где-то в середине апреля или ближе к концу будет понятно что-то. В принципе, взрывного роста нет, чуть-чуть прибавляется число заразившихся, но мне кажется, что правительство сделало все предупреждающие меры, достаточно эффективно работают.

Другое дело, что у нас много не совсем сознательных граждан, которые куда-то летают, прилетают, никому об этом не говорят, выходят на улицу и заражают. Самое главное, что мы взрывной рост предотвратили. Какое-то время еще будут появляться больные, но, думаю, приблизительно будет понятно в течение следующего месяца. Мне кажется, что все должно быть нормально и в начале мая мы сможем продолжить", - передает слова Широкова "Спорт день за днем".

Напомним, РПЛ приостановлена до 10 апреля, однако паузу могут продлить как минимум до 24 апреля.

По последним данным, число заразившихся во всем мире составляет 724 759 человек, 34 020 из которых скончались, а 152 087 - выздоровели. В России количество заболевших превысило 1,8 тыс.

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