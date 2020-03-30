Широков высказал предположение о том, когда закончится пауза в РПЛ
Экс-игрок сборной России Роман Широков дал прогноз, когда закончится пауза в РПЛ, вызванная пандемией коронавируса.
"Мне кажется, что где-то в середине апреля или ближе к концу будет понятно что-то. В принципе, взрывного роста нет, чуть-чуть прибавляется число заразившихся, но мне кажется, что правительство сделало все предупреждающие меры, достаточно эффективно работают.
Другое дело, что у нас много не совсем сознательных граждан, которые куда-то летают, прилетают, никому об этом не говорят, выходят на улицу и заражают. Самое главное, что мы взрывной рост предотвратили. Какое-то время еще будут появляться больные, но, думаю, приблизительно будет понятно в течение следующего месяца. Мне кажется, что все должно быть нормально и в начале мая мы сможем продолжить", - передает слова Широкова "Спорт день за днем".
Напомним, РПЛ приостановлена до 10 апреля, однако паузу могут продлить как минимум до 24 апреля.
По последним данным, число заразившихся во всем мире составляет 724 759 человек, 34 020 из которых скончались, а 152 087 - выздоровели. В России количество заболевших превысило 1,8 тыс.
Не пропустите: Колосков поддержал идею урезать зарплаты игрокам из РПЛ| http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Сити" подозревает "Арсенал" в организации заговора
-
Уволенные тренеры получают солидные деньги, Китай дает жару Европе, а лидер на космическом расстоянии от других: ТОП-20 самых высокооплачиваемых тренеров современности. Часть 2
-
Оставшиеся матчи АПЛ могут пройти в изолированных лагерях
-
"Барселона" может лишить игроков бонусов и премиальных
-
Капитан "Астон Виллы" призвал болельщиков соблюдать карантин, а сам нарушил его, разбив собственный Range Rover
Лента новостей
-
Хави отреагировал на решение игроков "Барселоны" пойти на сокращение зарплаты на 70%
-
Гризманн заявил, что хотел бы играть за "Барселону" под 7-м номером
-
Широков высказал предположение о том, когда закончится пауза в РПЛ
-
Спортивный директор "Тамбова" считает, что урезать зарплату игрокам его команды будет несправедливо
-
Sport24: ЦСКА продлил карантин из-за пандемии коронавируса до 1 мая
-
4
Месси в инстаграме объявил о снижении зарплат игроков "Барселоны" на 70%
-
Бывший гокипер "Стяуа" Тудор умер в возрасте 43 лет
-
"Манчестер Сити" подозревает "Арсенал" в организации заговора
-
4
Экс-тренер "Реал Сосьедада": "Гризманн - козел отпущения в "Барселоне"
-
"МЮ" и "Ювентус" могут провести сделку по обмену футболистами
-
Головин назвал своё любимое блюдо
-
Федун высказался о возможном снижении зарплат игроков РПЛ из-за коронавируса
-
ПСЖ потеряет более 200 миллионов евро, если сезон закончится в июне
-
Флик не будет обсуждать с "Баварией" новый контракт из-за коронавируса
-
Ещенко не считает Бакаева лидером "Спартака"
-
Головин рассказал о лучшем моменте в своей карьере
-
"Манчестер Сити" поспорит за Упамекано
-
Форвард "Ростова" Шомуродов назвал игроков, на которых он равняется
-
Уволенные тренеры получают солидные деньги, Китай дает жару Европе, а лидер на космическом расстоянии от других: ТОП-20 самых высокооплачиваемых тренеров современности. Часть 2
-
Оставшиеся матчи АПЛ могут пройти в изолированных лагерях
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18