Широков высказался насчет участия Джикии в ЧМ-2018

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Широков высказался насчет участия Джикии в ЧМ-2018
Бывший капитан сборной России Роман Широков считает, что на защитника "Спартака" Георгия Джикию не стоит рассчитывать на Чемпионате Мира-2018.

"Думаю, у Джикии, даже если он восстановится от травмы, нет шансов набрать игровую форму к чемпионату мира. Не вижу смысла включать его в расширенный список. Он полгода без игры, и, для того чтобы восстановить подвижность, одного сбора явно не хватит. Ну и для него самого это очень опасно. А вдруг, не дай бог, рецидив? Не сыграет и пропустит еще более длительный срок.

Прекрасно понимаю его желание сыграть на чемпионате мира, ведь другой возможности может не быть. Но мне кажется, что здоровье должно быть превыше всего", - приводят слова Широкова российские СМИ.

Напомним, что 24-летний Джикия получил разрыв связок колена зимой и с тех пор восстанавливается после операции.

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