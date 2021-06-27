Широков высказался о будущем Черчесова в сборной России
Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен
Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков выразил мнение, что Станислав Черчесов должен уйти в отставку с поста главного тренера сборной России.
"Я не вижу причин оставлять Черчесова. Наша команда разве прогрессирует? Нет. Разве какие-то молодые игроки при нем развиваются? Нет. Как возрастные играли, так они и играют. Молодых мы в принципе не любим. Хорошо, хоть Сафонову, Дивееву дали шанс. Просто уже из-за того, что делать нечего, приходится ставить. А то вообще заклюют. Якобы мы развиваем кого-то. Лично я причин для продолжения сотрудничества не вижу", – приводит слова Широкова телеграм-канал "Футбольный биги".
Напомним, что на Евро-2020 сборная России набрала три очка, заняла четвертое место в группе В и не сумела пробиться в плей-офф.
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