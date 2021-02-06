Широков высказался о дебюте Кокорина за "Фиорентину"

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков дал оценку дебютному появлению нападающего Александра Кокорина в составе "Фиорентины".

29-летний форвард вышел на замену в матче с "Интером", в котором "фиалки" уступили со счётом 0:2.

"По двигательной активности Саша выглядел намного лучше, чем его друзья по команде. Скорее всего, он находится в достаточно неплохой физической форме. Понятно, что это эмоции и так далее, но всё равно: 20 минут двигался, большинство мячей принял, только один раз при передаче киксанул. Мне показалось, что Кокорин здорово вошёл в игру: много двигался, постоянно себя предлагал. Получил семь передач - все своему отдал. Конечно, можно было чуть больше сыграть вперёд, но ему нужно почувствовать игру. Я думаю, что вышел он достаточно неплохо. Другое дело, что его команда, к сожалению, провела второй тайм невзрачно. Ему было тяжело что-то сделать", - сказал Широков.

"Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2024 года.

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