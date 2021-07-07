Широков высказался о кандидатуре Виллаш-Боаша на пост главного тренера сборной России

Фото: инстаграм Широкова/Автор неизвестен

Экс-футболист "Зенита" Роман Широков прокомментировал слухи о том, что португальский тренер Андре Вилаш-Боаш входит в список претендентов на пост тренер в сборной России.

"Не думаю, что он что-то может. Он и с клубами ничего не добивался, какая ему сборная?

"Тоттенхэм"? Это ни о чем не говорит. Он может тренировать кого хочет. Результата у него нигде не было.

Я в эту кандидатуру вообще не верю. Я за иностранца в сборной, но не за Виллаш-Боаша. Нужен более молодой тренер", – сказал Широков.

Напомним, что за свою тренерскую карьеру Виллаш-Боаш тренировал "Порту", "Челси", "Тоттенхэм", "Зенит", "Шанхай Порт" и "Марсель".

За карьеру португалец выиграл 7 трофеев, включая Лигу Европы и чемпионские титулы в Португалии и России.

Напомним, что сборная России заняла четвертое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией на Евро-2020.

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