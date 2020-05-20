Широков высказался о матчах без зрителей

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Широков высказался о матчах без зрителей

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался по поводу возможного возобновления сезона РПЛ.

Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня.

"Хорошо, что у людей выявляют на ранних стадиях. Во всём мире выявляется наличие вирусов у игроков в командах. Это даже хорошо - человек раньше не знал, что болеет, а сейчас есть возможность победить болезнь и выйти от этого с меньшими потерями для организма.

В «Динамо» пять человек. Три из персонала. Они что, играть не могут? А два футболиста уже в начале июня смогут выходить. Не стоит к этому серьёзно относиться - к разговору о том, что из-за этого могут отменить РПЛ.

Почему у нас будет тяжело смотреть матчи РПЛ без зрителей? В России будет всё по-прежнему. У нас и так со зрителями играют четыре клуба, остальные без", - передает слова Широкова "Чемпионат"

По последним данным, в России коронавирусом больны более 300 тысяч человек. В нескольких клубах РПЛ также выявлены случаи заражения. 

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