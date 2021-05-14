Широков высказался о Николиче

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Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился своим мнением о "Локомотиве" и тренере Марко Николиче.

"В финале «Локо» забил, не создавая моментов. Один такой матч совсем недавно – в Петербурге – мы видели, чем это кончилось. Тогда грезили борьбой, а получилось избиение. Серия из 11 победных матчей была фартом, и когда он закончится – на чем дальше ехать?

Есть неплохие исполнители, но поставленной игры в атаке нет. Они, не создавая, забивают. Когда-то это кончится. Давно не видел в их исполнении позиционной атаки, которая бы закончилась голом.

"Локо" надо разобраться с теми, кто останется – может быть, и сам Николич не захочет оставаться? Это же ключевые игроки в его системе – Мухин, Чорлука, Жемалетдинов, Игнатьев", – сказал Широков.

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