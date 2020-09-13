Широков высказался о предстоящем дерби ЦСКА - "Спартак"
Бывший игрок "Спартака" и ЦСКА Роман Широков рассказал об ожиданиях от матча 7-го тура РПЛ между московскими клубами.
"По большому счету в этом матче нет фаворита. Небольшое предпочтение можно было бы отдать хозяевам - ЦСКА, но это если их арена была бы полностью заполнена. А так считаю, это матч равных соперников, тем более это все-таки дерби.
Трудно сказать, как сейчас игра сложится. Думаю, начнут так же осторожно и так будут играть до первой ошибки.
У меня никаких симпатий в этом матче не будет, просто хочу насладиться дерби, получить удовольствие от матча как болельщик", - цитирует Широкова ТАСС.
Встреча команд состоится сегодня, 13 сентября, на "ВЭБ Арене". Начало игры - в 19:00 (мск).
А еще: Фернандес рассказал об ожиданиях от матча ЦСКА со "Спартаком"| http://soccernews.ru
главное
-
Лаутаро Мартинес сообщил "Интеру" о желании перейти в "Барселону"
-
The Times: Мбаппе сообщил ПСЖ о желании покинуть клуб
-
Журналист Николо Скира: Игуаин заключил двухлетний контракт с "Интер Майами"
-
Паредес, Навас, Неймар и Ди Мария - в заявке на матч 3-го тура Лиги 1 с "Марселем"
-
Финансовые войны на "Камп Ноу": новый тренер не может выгнать Суареса, Видаль нанимает юристов, а Фати нагуливает новые аппетиты!
Лента новостей
-
Форвард "Манчестер Юнайтед" признался в употреблении наркотиков
-
Бэйл может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед"
-
"Реал" не готов отпустить Регилона в "Манчестер Юнайтед"
-
"Лилль" купил 18-летнего хавбека "Галатасарая"
-
Видаль в понедельник прилетит в Милан для подписания контракта с "Интером"
-
"Локомотив" готов подписать Манджукича с зарплатой 3 млн евро в год
-
"Зенит" интересуется экс-игроком "Локомотива" Мариу
-
Лаутаро Мартинес сообщил "Интеру" о желании перейти в "Барселону"
-
Широков высказался о предстоящем дерби ЦСКА - "Спартак"
-
Фернандес рассказал об ожиданиях от матча ЦСКА со "Спартаком"
-
The Times: Мбаппе сообщил ПСЖ о желании покинуть клуб
-
Друг Кумана сообщил, что тренер хочет видеть в "Барселоне" Салаха
-
Журналист Николо Скира: Игуаин заключил двухлетний контракт с "Интер Майами"
-
Куман: "Месси прекрасно знает, что ему надо набирать физическую форму"
-
"Сочи" заключил мировое соглашение с Адилем Рами
-
"Аталанта" Миранчука разгромила клуб Серии С в товарищеском матче
-
1
Федотов признался, что ему неприятно, когда "Сочи" называют фарм-клубом "Зенита"
-
Хамес Родригес прокомментировал свой переход из "Реала" в "Эвертон"
-
Паредес, Навас, Неймар и Ди Мария - в заявке на матч 3-го тура Лиги 1 с "Марселем"
-
Маммана прокомментировал победу "Сочи" в матче с "Ахматом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22