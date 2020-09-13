Широков высказался о предстоящем дерби ЦСКА - "Спартак"

Бывший игрок "Спартака" и ЦСКА Роман Широков рассказал об ожиданиях от матча 7-го тура РПЛ между московскими клубами.

"По большому счету в этом матче нет фаворита. Небольшое предпочтение можно было бы отдать хозяевам - ЦСКА, но это если их арена была бы полностью заполнена. А так считаю, это матч равных соперников, тем более это все-таки дерби.

Трудно сказать, как сейчас игра сложится. Думаю, начнут так же осторожно и так будут играть до первой ошибки.

У меня никаких симпатий в этом матче не будет, просто хочу насладиться дерби, получить удовольствие от матча как болельщик", - цитирует Широкова ТАСС.

Встреча команд состоится сегодня, 13 сентября, на "ВЭБ Арене". Начало игры - в 19:00 (мск).

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