Широков высказался о предстоящем матче Кубка России "Зенит" - "Спартак"
Экс-игрок "Зенита" и "Спартака" Роман Широков рассказал об ожиданиях от полуфинального матча Кубка России петербургского и московского клубов.
"Безусловно, "Зенит" будет лидером. Он закончил чемпионат совсем на другом месте, нежели "Спартак", совсем другую игру показывал. Для "Спартака" хорошо, что они выиграли последнюю игру, - это хороший эмоциональный заряд. Ну и плюс, это полуфинал Кубка, где можно скрасить неудавшийся сезон.
Для "Зенита" это домашний матч. Они, скорее всего, будут играть с позиции силы, да и "Спартак" с удовольствием отдает инициативу во многих матчах для того, чтоб использовать - как им кажется - свои лучшие качества. Если "Зенит" нащупает свою игру, то шансов у "Спартака" немного. Красно-белые смогут противопоставить что-то за счет сумасшедшего заряда на матч. Нужно постараться не уступать ни на одном участке поля и попытаться реализовать моменты, которые у них будут.
У команды Семака нет золотого дубля, поэтому это тоже дополнительная мотивация. Плюс, это домашний матч, при том последний в сезоне, дерби двух столиц, - здесь очень много мотивации для "Зенита", так же как и для "Спартака", - цитирует Широкова Комсомольская правда.
Матч 1/2 финала Кубка России состоится сегодня, 19 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Встреча начнется - в 18:30 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22