Широков высказался о предстоящем матче Кубка России "Зенит" - "Спартак"

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Широков высказался о предстоящем матче Кубка России "Зенит" - "Спартак"

Экс-игрок "Зенита" и "Спартака" Роман Широков рассказал об ожиданиях от полуфинального матча Кубка России петербургского и московского клубов.

"Безусловно, "Зенит" будет лидером. Он закончил чемпионат совсем на другом месте, нежели "Спартак", совсем другую игру показывал. Для "Спартака" хорошо, что они выиграли последнюю игру, - это хороший эмоциональный заряд. Ну и плюс, это полуфинал Кубка, где можно скрасить неудавшийся сезон.

Для "Зенита" это домашний матч. Они, скорее всего, будут играть с позиции силы, да и "Спартак" с удовольствием отдает инициативу во многих матчах для того, чтоб использовать - как им кажется - свои лучшие качества. Если "Зенит" нащупает свою игру, то шансов у "Спартака" немного. Красно-белые смогут противопоставить что-то за счет сумасшедшего заряда на матч. Нужно постараться не уступать ни на одном участке поля и попытаться реализовать моменты, которые у них будут.

У команды Семака нет золотого дубля, поэтому это тоже дополнительная мотивация. Плюс, это домашний матч, при том последний в сезоне, дерби двух столиц, - здесь очень много мотивации для "Зенита", так же как и для "Спартака", - цитирует Широкова Комсомольская правда.

Матч 1/2 финала Кубка России состоится сегодня, 19 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Встреча начнется - в 18:30 (мск).

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