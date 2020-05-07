Широков высказался о режиме самоизоляции, введенном из-за пандемии коронавируса
Экс-игрок сборной России Роман Широков возмутился режимом самоизоляции, введенном из-за пандемии коронавиурса.
"Власти могли бы подумать, что людям не очень хорошо сидеть дома. Для меня до сих пор загадка, почему гуляющих нельзя развести по времени, как в Европе. Сделайте так, чтобы с 8 до 10 утра гуляли пожилые люди, с 10 до 12 - родители с детьми.
И вечером такая же система - с пяти до семи и с семи до девяти. На улицах все равно патрули, они могли бы это контролировать. Сейчас ввели масочный режим, в чем проблема гулять, держа дистанцию? Они же в масках, не более двух-трех человек.
Мне-то дома нормально, я могу хоть до августа сидеть – по трем соткам гулять. А о тех, кто в квартирах живет, кто-то вообще думает? Или только подсчитывают прирост больных и сколько коек. Я не спорю, это тоже важно. Но надо подумать о том, как существовать людям дальше.
Решение продлить самоизоляцию, не дав ничего взамен, - странное. Два месяца сидеть взаперти невозможно. Думаю, 12-го выйдут новые указания, сейчас пойдет волна возмущений, и потом они еще что-нибудь скажут", - сказал Широков.
По последним данным, в России коронавирусом заражены 117 тысяч человек. Сегодня, 7 мая, стало известно, что режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая.
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