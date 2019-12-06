Широков высказался о результатах "Динамо"

Экс-игрок "Зенита" и бывший спортивный директор "Динамо" Роман Широков рассказал, чего ждет от матча 19-го тура РПЛ между командами.

"Если учесть, какие соперники были у команды, результаты точно неожиданные. Я бы не назвал это фантастикой, однако стоит отдать должное бело-голубым. В паре матчей "Динамо" повезло. Все сошлось. Пока все хорошо. Сейчас для них самое важное даже не игра, а очки, чтобы спокойно смотреть в будущее. Бело-голубые уже шестые", - сказал Широков.

Матч "Зенит" - "Динамо" состоится сегодня, 6 декабря, на стадионе "Газпром Арена". Начало - в 19:30 (мск).

После 18 туров чемпионата России у "Зенита" 42 балла, у "Динамо" - 24 очка.

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