Широков высказался о ситуации с Кокориным
Известный в прошлом российский футболист Роман Широков поделился мыслями о нашумевшей истории со скандальным переходом форварда "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи".
Напомним, что клубы договорились об аренде 28-летнего футболиста, однако сам он отказался менять команду и продолжает тренироваться на сборе "сине-бело-голубых", а также участвовать в товарищеских матчах.
"Сериал захватывающий. Сегодня переходит, через час - нет, потом опять переходит. Да нормально на самом деле к этому нужно относиться. Осталось 11 туров, "Зенит" очень близок к чемпионству, у петербуржцев наигранный состав. Понятно, что возвращается Малком - он по-любому должен тоже играть. Плюс ещё Саша. То есть нужно поменять двух человек в сыгранном ансамбле. Плюс есть Дзюба, Азмун - сложившаяся связка. И рисковать с тем, чтобы наиграть этих ребят... Одного я ещё могу допустить.
Если исходить из того, сколько заплатили за Малкома, конечно, он должен уже приносить отдачу какую-то. Соответственно, наверное, будет приоритет в его сторону. Получается, Саше нужно играть. И играть как можно больше. Даже для того, чтобы попытаться попасть на Чемпионат Европы - почему нет. В "Зените", наверное, это будет сделать чуть сложнее, даже не чуть, а более сложно, чем в "Сочи".
В "Сочи" он будет одним из лидеров, он будет играть достаточно игрового времени. Судя по тому, как он сейчас работает, он в отличной форме, поэтому я больше чем уверен, что он там будет основным игроком. Соответственно, он поможет "Сочи" и сделает даже хорошо в тысячу раз для себя. Тем самым он продлит контракт с "Зенитом" и так далее. Я думаю, что переход во благо ему. Я не знаю, почему они внутри не могут никак скоммуницировать, но это уже проблемы внутренние "Зенита". Я думаю, всё решат", - сказал Широков.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
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|3
|Ростов
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|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
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|Крылья Советов
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