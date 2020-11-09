Широков высказался о судебном процессе по избиению судьи

Экс-игрок "Зенита" и сборной России Роман Широков высказался по поводу судебного процесса об избиении судьи.

"Суд и суд. Дата пока не назначена. На меня ничего не давит. Суд все сам решит. Про особый порядок ничего не знаю. Если будет, то хорошо", - цитирует Широкова Sport24.

Напомним, что Широкову грозит два года лишения свобода. Это максимальное наказание по статье, по которой он обвиняется.

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