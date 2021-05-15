Широков высказался о трансферах и игре "Зените"
Фото: инстаграм Широкова/Автор неизвестен
Экс-футболист "Зенита" Роман Широков высказал свое мнение о слабых местах в игре команды Семака.
"Не вариативны. Вендел, как бы ни пиарили, что он разнообразит игру в атаке, не впечатляет. Все равно все сводится к тому, что мяч выходит на фланг, и оттуда в штрафную – так легче вскрыть оборону.
Много раз говорил, что если команда чуть разнообразит игру – пройти через центр, отдать скрытую передачу – будет лучше. Слышал, что клуб хотел бы Мхитаряна. Вряд ли он поедет в Россию, но это супертоп-приобретение.
Он даст совершенно новое качество – сам может обыграть, мяч протащить, ударить. Очень разносторонний игрок. Суперприобретение будет.
Как Ловрен – классное приобретение. Человек в полном расцвете пришел, выиграл ЛЧ, играл на ведущих ролях в АПЛ. Скорости не потерял, в самом соку, и с ним будут расти молодые", – сказал Широков.
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