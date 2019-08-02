Широков высказался о трансфере Малкома в "Зенит"

Бывший игрок "Зенита" Роман Широков рассказал, что думает о покупки сине-бело-голубыми нападающего "Барселоны" Малкома.



"Неожиданный трансфер Малкома, всё-таки не каждый день игроки из "Барселоны" переходят в "Зенит" и вообще в российский чемпионат. Что касается разговоров о том, что Малком приехал из-за денег, то, естественно, не без этого. Но в "Барселоне" у него было мало игровой практики, а сидеть под Месси - невесёлая перспектива. "Зенит" можно с таким трансфером только поздравить: приехал молодой и достаточно перспективный игрок, под Лигу чемпионов это значительное усиление", - сказал Широков.

Напомним, 22-летний футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Его покупка стоила "Зениту" 40 миллионов евро плюс 5 млн бонусов.

А еще: Малком прокомментировал свой переход в "Зенит"| http://soccernews.ru