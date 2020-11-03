Широков высказался о тренерской работе Семака

Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков рассказал о своём отношении к работе Сергея Семака на посту главного тренера "сине-бело-голубых".

"Семак не развивает "Зенит", к сожалению для него. И сам, мне кажется, как тренер не развивается. Я ожидал от Сергея Богдановича больше. Он стопорнулся. Первый хороший сезон, и потом стагнация. Хотя мне кажется, что он должен был больше давать, и может, мне кажется. Я не знаю, с чем связано то, что они так остановились и играют в футбол, условно, "Уфы" – бей вперёд, игра придёт. Это не для "Зенита". Мне кажется, он мог более разнообразить игру", - заявил Широков.

Семак возглавил "Зенит" летом 2018 года и с тех пор выиграл с командой четыре трофея, в том числе два чемпионства.

В этом году наставник продлил контракт с клубом до конца следующего сезона.

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