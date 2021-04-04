Широков высказался о возможном назначении Гончаренко на пост тренера "Краснодара"
Фото: Тырин Денис, "Чемпионат"
Экс-игрок сборной России Роман Широков отреагировал на отставку Мурада Мусаева с поста тренера "Краснодара".
"Принятие отставки Мусаева - верное решение. Особенно если он сам об этом попросил. Необходимо остановить эту лавину поражений. Сейчас будет сложно найти тренера. Есть свободные специалисты, однако не знаю, как можно с ними договориться.
Кандидатура Гончаренко не подходит "Краснодару". Это будет топтанием на месте, так как он равноценен Мусаеву. Клубу нужен свободный иностранный тренер. Есть вариант дождаться конца сезона и договориться с кем-то из пока еще не свободных русских.
У "Краснодара" еще есть время. Шесть игр они не побеждают, за еврокубки будет сложно зацепиться. Если есть кто-то из системы клуба - подхватит. Можно найти кого-то опытного. Например, Гаджи Гаджиева. Чтобы он довел команду до конца чемпионата", - приводит слова Широкова Спорт24.
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