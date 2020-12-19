Широков высказался о возможном назначении в "Спартак" бывшего тренера "Барселоны"

Бывший полузащитник "Спартака" Роман Широков поделился мнением о возможном назначении в московский клуб бывшего главного тренера "Барселоны" Кике Сетьена.

"Сетьен, заряженный духом победителя, его в "Барселоне" не проявил — там был гандикап в борьбе за чемпионство, но его упустили и позорно вылетели из Лиги чемпионов. В том, что Сетьен поможет, сомневаюсь. Не тот персонаж, который может помочь", - приводит слова Широкова "Рейтинг букмекеров".

Напомним, что нынешний наставник "Спартака" Доменико Тедеско отказался продлевать контракт, который действует до лета 2021 года. В связи с этим "красно-белые" приступили к поискам нового наставника.

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