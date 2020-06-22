Широков высказался о возможном уходе Гончаренко из ЦСКА

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Широков высказался о возможном уходе Гончаренко из ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Роман Широков высказался по поводу решения главного тренера "армейцев" Виктора Гончаренко подать в отставку после поражения от "Зенита" в РПЛ (0:4).

"Гончаренко остынет и вернётся. Это эмоциональный момент. Сейчас его история в ЦСКА не должна завершиться - один матч сыграл и что, сразу уходить? Он же готовил команду к возобновлению сезона. Да, Овчинников может его заменить, но сейчас Виктором Михайловичем руководят эмоции. С его стороны будет неправильно покидать команду. Может, он рассчитывает, что это встряхнёт команду, но вряд ли.

Гончаренко может не верить, что добьётся с командой чего-то большего? Во-первых, он с ней ещё ничего и не добился. Но подготовку проводил он, кредит доверия у него есть - клуб продлил контракт. Расторгать контракт с его стороны будет нелогичным - зачем тогда нужно было его подписывать?

Отставка может пойти как в плюс, так и в минус. Готовы ли в клубе, что после подписания нового контракта с тренером им сразу придётся искать ему замену? А что касается слов о том, что Гончаренко не купили нужных игроков и не усилили состав, то разве у ЦСКА плохие игроки? Получается, когда эти футболисты обыгрывали "Реал" - они хорошие. А когда эта молодая команда повзрослела, должна была стать лучше, но этого не произошло, игроки сразу стали плохими? Так что не стоит предъявлять претензии руководству из-за трансферов, просто рост молодых футболистов остановился - вот отсюда и все неудачи", - цитирует Широкова "Чемпионат".

ЦСКА занимает 5 место в турнирной таблице, имея в активе 36 баллов.

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