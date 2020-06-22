Широков высказался о возможном уходе Гончаренко из ЦСКА
Экс-игрок ЦСКА Роман Широков высказался по поводу решения главного тренера "армейцев" Виктора Гончаренко подать в отставку после поражения от "Зенита" в РПЛ (0:4).
"Гончаренко остынет и вернётся. Это эмоциональный момент. Сейчас его история в ЦСКА не должна завершиться - один матч сыграл и что, сразу уходить? Он же готовил команду к возобновлению сезона. Да, Овчинников может его заменить, но сейчас Виктором Михайловичем руководят эмоции. С его стороны будет неправильно покидать команду. Может, он рассчитывает, что это встряхнёт команду, но вряд ли.
Гончаренко может не верить, что добьётся с командой чего-то большего? Во-первых, он с ней ещё ничего и не добился. Но подготовку проводил он, кредит доверия у него есть - клуб продлил контракт. Расторгать контракт с его стороны будет нелогичным - зачем тогда нужно было его подписывать?
Отставка может пойти как в плюс, так и в минус. Готовы ли в клубе, что после подписания нового контракта с тренером им сразу придётся искать ему замену? А что касается слов о том, что Гончаренко не купили нужных игроков и не усилили состав, то разве у ЦСКА плохие игроки? Получается, когда эти футболисты обыгрывали "Реал" - они хорошие. А когда эта молодая команда повзрослела, должна была стать лучше, но этого не произошло, игроки сразу стали плохими? Так что не стоит предъявлять претензии руководству из-за трансферов, просто рост молодых футболистов остановился - вот отсюда и все неудачи", - цитирует Широкова "Чемпионат".
ЦСКА занимает 5 место в турнирной таблице, имея в активе 36 баллов.
Не пропустите: Стала известна причина отсутствия Гончаренко на собрании ЦСКА | http://soccernews.ru
главное
-
Стало известно, как будет выглядеть домашняя форма "Боруссии" на следующий сезон
-
РФС направил в Роспотребнадзор предложение о поправках в регламент
-
Анчелотти обвинили в уклонении от уплаты налогов
-
Стало известно, как будет выглядеть резервная форма "Барселоны" на сезон-2020/21
-
Зарплата Месси по новому контракту с "Барселоной" останется прежней
Лента новостей
-
Экс-голкипер сборной Голландии Стекеленбург вернулся в "Аякс
-
Стало известно, как будет выглядеть домашняя форма "Боруссии" на следующий сезон
-
Сетьен рассказал о состоянии травмированного хавбека "Барсы" Френки Де Йонга
-
РФС направил в Роспотребнадзор предложение о поправках в регламент
-
Гусев высказался о возможном уходе из ЦСКА главного тренера Гончаренко
-
"Енисей" объявил об уходе воспитанника "Спартака" Киреева
-
1
Тренер "Ростова" Тедеев: "На месте игроков "Сочи" я бы точно не вышел на поле"
-
Широков высказался о возможном уходе Гончаренко из ЦСКА
-
Анчелотти обвинили в уклонении от уплаты налогов
-
1
Глушаков прокомментировал свой гол в ворота "Крыльев Советов"
-
"Сельта" продлит контракт с главным тренером Гарсией на год
-
Пять игроков "Зенита" попали в символическую сборную тура РПЛ от Opta
-
2
Стало известно, как будет выглядеть резервная форма "Барселоны" на сезон-2020/21
-
Вертонген и Ворм подписали краткосрочные контракты с "Тоттенхэмом"
-
2
"Барселона" готова продать Дембеле за 60 миллионов евро
-
2
Зарплата Месси по новому контракту с "Барселоной" останется прежней
-
"Манчестер Сити" усилится 18-летним болгарином
-
Кокорин использует защитные маски из крокодиловой кожи стоимостью 30 тысяч рублей
-
Гари Невилл назвал единственного игрока мирового уровня в "Манчестер Юнайтед"
-
Стала известна причина отсутствия Гончаренко на собрании ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22