Широков высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ
Фото твиттер "СЭ"
Известный в прошлом российский футболист Роман Широков поделился мыслями о том, что лимит на легионеров в РПЛ могут полностью убрать.
"Я уже много раз говорил, что, наверное, это нужно сделать. Просто это комплекс мер. Отмена одного лимита этого не решает. Кто будет модернизировать футбол, те, кто до этого его привёл в плачевное состояние? Тогда, наверное, толку не будет. Ну, можно отменить и посмотреть, что будет.
Нужно реализовывать целый комплекс, он реализуется от 3 до 7 лет. Сразу ничего не будет. Не нужно ждать, что сегодня вы отменили, а завтра у вас сразу резко возрос уровень футбола - такого не будет. Или резко упали зарплаты. Контракты-то подписаны. Постепенно их приведут, наверное, в состояние того, где они чуть меньше будут - в более нормальный диапазон цен. Но сразу ничего не будет", - уверен Широков.
С сезона 2020/21 в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
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