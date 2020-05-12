Широков высказался о возможных преемниках Путина

Бывший капитан сборной России Роман Широков порассуждал о том, кто мог бы стать преемником Владимира Путина на посту президента страны.

"Одна из задач любого руководителя - это воспитать себе достойную смену. Мне так кажется. Если вы за 10-15-20 лет не можете этого сделать - это, наверное, не очень хорошо. И потом... Альтернатив-то нет. Если говорить применительно к Путину, альтернатив-то нет. Никто не идёт с нормальной повесткой. У нас можно выбрать только из числа его окружения. Тот же Лавров - он уже в возрасте, Шойгу - не знаю. Есть там, наверное, люди ещё достойные.

Если из оппозиционеров смотреть, то там внятной повестки ни от кого не видно. Я уже говорил, что если вы идёте на такие большие должности, то у вас должна быть какая-то команда. А ей, к сожалению, пока никто не обзавёлся. Поэтому им будет тяжело. Даже если ты выиграешь - дальше что? Из кого ты будешь собирать? Что ты будешь делать дальше?" - сказал Широков.

Напомним, что Путин является президентом России с конца 1999 года, за исключением четырёхлетнего периода (2008-2012), когда страной руководил Дмитрий Медведев.

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