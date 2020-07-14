Широков высказался о возможных трансферах игроков из "Уфы" в "Спартак"
Известный в прошлом российский футболист Роман Широков отреагировал на слухи, согласно которым московский "Спартак" может подписать несколько футболистов "Уфы".
Ранее сообщалось, что "красно-белым" интересен хавбек Даниил Фомин, также они претендуют на защитников Йонуца Неделчару и Джемала Табидзе.
"Зачем "Спартаку" брать игроков из "Уфы", если у них есть свои молодые футболисты, за которых не надо платить. Фомин - хороший обученный парень, но он играет так только первый сезон. Он проходил подготовку в "Краснодаре", но не зря же они его отпустили", - сказал Широков.
Напомним, что на прошлой неделе генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов перешёл на аналогичную должность в "Спартаке".
Не пропустите: Газизов опроверг новость о том, что он общался с Бердыевым после матча "Спартака" с "Сочи". | http://soccernews.ru
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