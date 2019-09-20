Широков высказался об эпидемии травм в ЦСКА
Бывший хавбек ЦСКА Роман Широков прокомментировал проблемы московского клуба с травмами игроков.
"По поводу того, что у ЦСКА некому играть, у них семь травмированных. Может, тогда к тренерскому штабу обратимся? У них мышечные травмы. Видимо, где-то перестарались", - сказал Широков.
В последнее время в лазарете армейцев находились Виктор Васин, Звонимир Шарлия, Седрик Гогуа, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов и Арнор Сигурдссон.
Напомним, что накануне ЦСКА разгромно проиграл "Лудогорцу" в матче Лиги Европы.
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|8
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|Зенит Санкт-Петербург
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|ЦСКА Москва
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|Уфа
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|Динамо Москва
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