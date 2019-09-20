Широков высказался об эпидемии травм в ЦСКА

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Широков высказался об эпидемии травм в ЦСКА

Бывший хавбек ЦСКА Роман Широков прокомментировал проблемы московского клуба с травмами игроков.

"По поводу того, что у ЦСКА некому играть, у них семь травмированных. Может, тогда к тренерскому штабу обратимся? У них мышечные травмы. Видимо, где-то перестарались", - сказал Широков.

В последнее время в лазарете армейцев находились Виктор Васин, Звонимир Шарлия, Седрик ГогуаГеоргий ЩенниковКирилл НабабкинАлан Дзагоев, Дмитрий Ефремов и Арнор Сигурдссон.

Напомним, что накануне ЦСКА разгромно проиграл "Лудогорцу" в матче Лиги Европы.

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