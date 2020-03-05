Широков высказался об инциденте с участием Гончаренко и Тедеско
Бывший игрок "Спартака" и ЦСКА Роман Широков поделился мнением об инциденте с участием Виктора Гончаренко и Доменико Тедеско.
Напомним, что после финального свистка в матче 1/4 финала Кубка России между "красно-белыми" и армейцами немец побежал к коллеге, чтобы пожать ему руку, однако белорус отмахнулся и ушёл в подтрибунное помещение.
"Не думаю, что в этой ситуации кто-то прав, а кто-то виноват. Другое дело, тренер победившей команды должен думать, что он делает. Во-первых, ты играешь дерби, во-вторых, ты только что выиграл и прыгать на своего оппонента не совсем правильно, мягко говоря", - сказал Широков.
"Спартак" одолел ЦСКА в овертаймах, играя при этом в меньшинстве. В полуфинале Кубка России "красно-белые" встретятся с "Зенитом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|20
|38
|3
|Ростов
|20
|35
|4
|ЦСКА Москва
|20
|35
|5
|Локомотив Москва
|20
|35
|6
|Арсенал Тула
|20
|28
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Уфа
|20
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|20
|22
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Рубин
|20
|20
|14
|Оренбург
|19
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|19
|16
|Сочи
|19
|15