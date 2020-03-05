Широков высказался об инциденте с участием Гончаренко и Тедеско

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Широков высказался об инциденте с участием Гончаренко и Тедеско

Бывший игрок "Спартака" и ЦСКА Роман Широков поделился мнением об инциденте с участием Виктора Гончаренко и Доменико Тедеско.

Напомним, что после финального свистка в матче 1/4 финала Кубка России между "красно-белыми" и армейцами немец побежал к коллеге, чтобы пожать ему руку, однако белорус отмахнулся и ушёл в подтрибунное помещение.

"Не думаю, что в этой ситуации кто-то прав, а кто-то виноват. Другое дело, тренер победившей команды должен думать, что он делает. Во-первых, ты играешь дерби, во-вторых, ты только что выиграл и прыгать на своего оппонента не совсем правильно, мягко говоря", - сказал Широков.

"Спартак" одолел ЦСКА в овертаймах, играя при этом в меньшинстве. В полуфинале Кубка России "красно-белые" встретятся с "Зенитом".

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