Широков высказался об увольнении Черчесова с поста главного тренера сборной России

Фото: инстаграм Широкова/Автор неизвестен

Бывший хавбек "Зенита" Роман Широков в разговоре со "Спорт-Экспресс" высказался о решении РФС уволить Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

"Если я не соглашусь с решением РФС, что-то поменяется? Это констатация факта. Я его видел на посту главного тренера последние четыре или пять лет. Если он ушел, значит, есть претенденты на его место. РФС же объявил, что контракт расторгнут по взаимному согласию, а нового тренера уже ищут. Поэтому кандидаты, безусловно, есть. Из тех, кто фигурировал, я бы выбрал Кунца. Я согласен, что новый тренер должен быть амбициозным, у которого не потерян вкус к работе и есть мотивация", — сказал Широков.

Напомним, что Черчесов работал в сборной с 2016 года. При нем российская сборная дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, а на чемпионате Европы заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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