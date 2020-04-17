Широков высказался по поводу критики чемпионата Беларуси

Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Роман Широков рассказал, что думает о критике чемпионата Беларуси со стороны россиян.



Отметим, что представители Высшей лиги не собираются отменять розыгрыш, несмотря на пандемию коронавируса. Во всем мире чемпионаты приостановлены.



"Люди играют так, как могут. У нас у самих, что, выдающийся чемпионат? Если бы в Англии наш чемпионат транслировали, там, наверное, тоже сказали бы: "Зачем их показывают? Без слёз не взглянешь".

Ребята играют как могут. Это хорошая возможность для тех, кто планировал укрепиться и просмотреть футболистов из белорусского чемпионата, внимательнее за ними последить в игровых условиях. Каждую неделю можно оценить их возможности", - передает слова Широкова "Матч ТВ".

По последним данным, в Беларуси около пяти тысяч человек заражены коронавирусом.

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