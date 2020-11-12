Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался по поводу лимита на легионеров.

"При чем тут лимит? Мне интересно, а зачем тогда наши тренеры нужны? Кто русских-то будет готовить? Хорошо, отменим лимит - будем играть в 11 иностранцев? Кто сборную будет составлять?

Легионеров всегда можно взять, но ставка должна быть на своих. И потом, как мы видим, качественные легионеры к нам в последнее время не едут.

Смысл возить ширпотреб? Вложитесь в развитие тренерских кадров", - цитирует Широкова "РБ-Спорт".

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