Широков высказался по поводу прихода в "Спартак" новых футболистов

Экс-игрок "Спартака" Роман Широков в ютуб-канале "Футбольные Биги" высказался о новых игроках "красно-белых".

Бывший спортсмен признался, что больше всего ему нравится хавбек Зелимхан Бакаев.

"Ларссон оставляет двоякое впечатление. Да, есть неплохие качества, но мне кажется, что это абсолютно средний игрок. Но может хорошо дополнить игру, неплохо оснащен технически. У него ударная техника тоже хорошая. Плюс с таким отцом было бы глупо не уметь открываться. Он блестяще чувствует момент и может исполнить, этим он пока берет.

Мне не совсем понятна покупка Крала, в том плане, что в "Спартаке" есть такие же футболисты. Для чего было брать за 12 миллионов, мне непонятно. Если только продадут его за 20, тогда я могу понять.

Есть еще тот же свой Умяров, неплохой парень. Лучше уж своих развивать, но если будет дальнейшая продажа за хорошие деньги, то тогда можно будет говорить, что трансфер удался", - рассказал Широков.

После 22 туров РПЛ, который на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса, "Спартак" занимает 8 место в турнирной таблице.

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