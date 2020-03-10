Широков высказался по поводу запрета массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек

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Широков высказался по поводу запрета массовых мероприятий, в которых участвуют более 5 тысяч человек

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался по поводу решения запретить массовые мероприятия численностью не больше 5 тысяч человек в Москве до 5 апреля. Об этом сообщает "Чемпионат".

Данные меры были приняты из-за угрозы заражения коронавирусом.

"Если вы хотите подхватить вирус и не дай бог умереть, то можете и дальше ходить на футбол. Но когда есть такая угроза, то лучше предупредить ситуацию, чем расхлебывать последствия. В Италии тоже всё так начиналось, но где гарантия, что все люди, которые приехали из Европы, не могут вас заразить?

Страдать в основном будут только болельщики "Спартака", ведь у них выкуплено больше пяти тысяч абонементов", - сказал Широков.

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