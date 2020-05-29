Широков: "Якин - чистый мудак. Я ему так и сказал"

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков рассказал о своём отношении к швейцарскому тренеру Мурату Якину.

Полузащитнику и наставнику довелось поработать вместе в московском "Спартаке".

"Были ли у меня в карьере тренеры-мудаки? Якин. Чистый. Я ему так и сказал, переводчик ему перевёл. Я ему сказал: "Ты вообще никто. Ты на тренера даже не похож, ты рассказываешь, как мне играть". Я приехал из сборной, он меня не ставит в состав тогда. Что-то ему там не понравилось. У него хватило ума прямо перед матчем, когда игроки ушли на разминку, сказать мне, чтобы я остался в раздевалке.

Мы пошли в тренерскую разговаривать. Ну, вот, поговорили. Он мне там высказал, что надо как швед играл (Ким Чельстрем) - на жопе кататься. Говорит, смотри, какой у него объём. Я говорю, у него объём первые 15 минут, а потом он на жопе катается, мимо него все ездят, бегают, как хотят. Потом слово за слово, я ему в конце сказал: "Ты вообще на тренера не похож", - заявил Широков.

45-летний Якин возглавлял "красно-белых" в сезоне 2014/15. Команда финишировала шестой в РПЛ и тренера уволили.

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