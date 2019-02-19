Широков ярко прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым
Известный в прошлом российский футболист Роман Широков ярко прокомментировал ситуацию с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.
"Есть противоправные действия, которые караются законом. Другое дело, что наказание, наверное, несоизмеримо тому поступку, который они совершили. По такому принципу можно полстраны посадить. У многих бывают подобные конфликты. Другое дело, что их поступок, мягко говоря, не совсем правильный. Но наказание они уже понесли, выводы сделали и, отпустив их ребят домой, можно ограничиться каким-то штрафом. Но это вопрос к правосудию. Такое бывает, и не только с ними, конечно. Другое дело, что они должны были понимать, что к их персонам приковано внимание. Современная жизнь устроена так, что она ведётся наблюдение за всеми. Парни должны были понимать меру своей ответственности, потому что они публичные люди" - сказал Широков.
Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Там они находятся уже более четырёх месяцев.
6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года. Это решение попытается оспорить защита футболистов. Дата рассмотрения апелляции - 26 февраля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10