Широков ярко прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков ярко прокомментировал ситуацию с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

"Есть противоправные действия, которые караются законом. Другое дело, что наказание, наверное, несоизмеримо тому поступку, который они совершили. По такому принципу можно полстраны посадить. У многих бывают подобные конфликты. Другое дело, что их поступок, мягко говоря, не совсем правильный. Но наказание они уже понесли, выводы сделали и, отпустив их ребят домой, можно ограничиться каким-то штрафом. Но это вопрос к правосудию. Такое бывает, и не только с ними, конечно. Другое дело, что они должны были понимать, что к их персонам приковано внимание. Современная жизнь устроена так, что она ведётся наблюдение за всеми. Парни должны были понимать меру своей ответственности, потому что они публичные люди" - сказал Широков.

Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Там они находятся уже более четырёх месяцев.

6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года. Это решение попытается оспорить защита футболистов. Дата рассмотрения апелляции - 26 февраля.

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