Широков ярко высказался по поводу конфликта между Бузовой и Губерниевым

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Широков ярко высказался по поводу конфликта между Бузовой и Губерниевым

Фото: инстаграм Романа Широкова

Бывший футболист сборной России Роман Широков подверг критике комментатора Дмитрия Губерниева за его конфликт с певицей Ольгой Бузовой.

"Человека давно уже веслом ударили, еще в детстве. У него ничего не поменялось. Сейчас он вообще себя небожителем считает. Мне кажется, что с девушкой можно более тактично разговаривать. Причем тут коньяк, я вообще не понимаю. Но ему понятно, наверное", - сказал Широков в интервью YouTube-каналу "Футбольный биги".

Напомним, что конфликт Губерниева и Бузовой произошел во время прямого эфира. Комментатор довел Ольгу до слез своим вопросом, пьет ли она коньяк по утрам. Позже Губерниев заявил, что это была цитата из книги.  

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