Широков заявил, что Кокорин пожалел "Ростов"

Теги александр кокоринроман широковфк сочиростов

Широков заявил, что Кокорин пожалел "Ростов"

Экс-капитан сборной России Роман Широков прокомментировал игру нападающего "Сочи" Александра Кокорина в матче 23-го тура РПЛ с "Ростовом" (10:1).

В этой встрече футболист забил три гола.

"Кокорин не стал унижать соперника. Думаю, Криштиану Роналду в таком матче бы 7 голов забил. Саша не стал пенальти даже бить, хотя обычно их исполняет", - сказал Широков в эфире "Матч премьер".

"Ростов" занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ после 23 туров. "Сочи" расположился на 9 позиции.

Не пропустите: Кокорин высказался о первом тайме матча "Сочи" с "Ростовом"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Жены Карпина и Песьякова адресовали "Сочи" неприличный жест

Жены Карпина и Песьякова адресовали "Сочи" неприличный жест

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов