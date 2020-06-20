Широков заявил, что Кокорин пожалел "Ростов"

Экс-капитан сборной России Роман Широков прокомментировал игру нападающего "Сочи" Александра Кокорина в матче 23-го тура РПЛ с "Ростовом" (10:1).

В этой встрече футболист забил три гола.

"Кокорин не стал унижать соперника. Думаю, Криштиану Роналду в таком матче бы 7 голов забил. Саша не стал пенальти даже бить, хотя обычно их исполняет", - сказал Широков в эфире "Матч премьер".

"Ростов" занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ после 23 туров. "Сочи" расположился на 9 позиции.

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