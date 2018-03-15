Широков: "Зениту" не хватает креатива"

Теги роман широковзенит санкт-петербург

Широков: "Зениту" не хватает креатива"Известный в прошлом футболист Роман Широков высказался о проблемах питерского "Зенита".

"Креатива действительно не хватает. И в первую очередь при позиционном нападении. Но эта проблема на протяжении всего сезона наблюдается. К сожалению, против "Зенита" почти все играют от обороны. А значит, надо придумывать, как с этим бороться, как расшатывать такую защиту", - цитирует бывшего футболиста МАТЧ ТВ.

Напомним, сегодня "Зенит" сыграет против "РБ Лейпциг". | soccernews.ru

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