Широков жестко раскритиковал "Краснодар" за претензии к судейству после матча с "Сочи"
Фото: инстаграм Романа Широкова/Автор неизвестен
Бывший полузащитник "Краснодара" Роман Широков подверг критике генерального директора краснодарского клуба Владимира Хашига, который остался недоволен судейством в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги против "Сочи" (3:0).
"Я в "Краснодаре" 15 лет назад играл, конечно, я не помню случаев, когда команду засуживали. Не согласен с тем, что клубы из регионов судят как-то по-другому, арбитры обслуживают всех одинаково. Хашиг говорит о давлении Безбородова своим авторитетом: он там сидел и слушал что ли? Пусть тогда предъявляет какие-то факты, а без них обвинения голословные. "Краснодар" привык ныть, строить из себя бедных и несчастных, придумывать, что все их убивают. Совсем не согласен, что "Сочи" — команда из Петербурга", — приводит слова Широкова "Спорт-Экспресс".
"Краснодар", набрав 16 очков, занимает четвертое место в турирной таблице чемпионата России. Следующий матч "быки" проведут 2 октября на выезде с ЦСКА.
Не пропустите: В РФС ответили на претензии "Краснодара" к судейству в игре с "Сочи". | http://soccernews.ru
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