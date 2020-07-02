Широков жёстко высказался о регулярных жалобах "Спартака" на судейство
Известный в прошлом российский футболист Роман Широков поделился мыслями о том, что представители московского "Спартака" часто высказывают недовольство работой судей в матчах РПЛ.
"Джикия после матча [с ЦСКА] жаловался на судейство? Так "Спартак" после каждой игры говорит об арбитрах, ничего нового тут нет. Всё, что можно, арбитры посмотрели. Момент с возможным пенальти судьи смотрели – его не было, момент с удалением Еськов сам смотреть пошёл - удаление было. Какие ещё вопросы могут быть? Люди опять ищут судейский заговор против "Спартака"? А что, они за что-то борются? Они стартовали после паузы с 10-го места, кому они могут быть интересны? Если бы они боролись за первое-второе место, то я бы понял эти разговоры. А так там уже привыкли на кого-то валить вину. Пусть лучше на поле доказывают, что они сильнее, им же не судьи мешают забить два-три мяча.
Когда про игру сказать нечего, то приходится говорить о судьях. Я не вижу, чтобы "Спартак" убивали, да их и не интересно никому убивать - они в распределении высоких мест не участвуют. Какая разница, шестое место они займут или восьмое? Они за шестое место с "Динамо" борются, значит, это их происки? А они на "Зенит" грешат, который давно уже первое место занял.
Если команда сильнее, то пусть выходит и выигрывает. Все признали, что гол "Уфе" надо было отменить. Я бы лично, может, и засчитал его – но сейчас такие правила: если кто-то пробежал мимо вратаря, муха пролетела, то засчитывать мяч нельзя. Хотя Беленов никогда в жизни бы не взял тот мяч. Но нельзя же правила трактовать по-другому, в пользу "Спартака"? По матчу в Туле претензии я могу понять, там момент 50 на 50, но никакого влияния на ход матча решение не оказало", - сказал Широков.
Напомним, что "Спартак" после возобновления сезона поднялся с восьмого на шестое место в турнирной таблице РПЛ.
38-летний Широков выступал за "красно-белых" с 2014 по 2016 год.
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