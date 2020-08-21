Широкова обвиняют в покушении на убийство

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Широкова обвиняют в покушении на убийство

Бывшему капитану сборной России Роману Широкову может грозить 10-летний тюремный срок.

Напомним, что экс-футболист во время любительского матча напал на судью Никиту Данченкова и избил его.

Адвокат арбитра Александр Островский прояснил позицию пострадавшей стороны по поводу случившегося.

"Мы сегодня подали в письменном виде наши объяснения, которые были подготовлены с моим коллегой - адвокатом Артуром Рамазановым. Мы посекундно проанализировали все телодвижения на видео и пришли к твёрдому убеждению, что в данном случае действия Широкова следует квалифицировать, как покушение на убийство из хулиганских побуждений. И также административная ответственность должна быть: за оскорбление и хулиганство. Реально не может такого быть, но вообще - наказание от 20 лет. Реально - это может быть 10, с учётом того, что ранее он не судимый. Хотя у него очень плохой послужной список в плане хулиганства", - заявил адвокат.

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