Широкова отстранили от работы на "Матч ТВ"

У известного в прошлом российского футболиста Романа Широкова возникли первые проблемы после избиения арбитра во время матча любительских команд.

По информации Sport24, экс-капитана сборной России отстранили от всех эфиров на телеканале "Матч ТВ", где он работал до последнего времени.

Напомним, что бывший полузащитник выступал на федеральном ТВ в качестве эксперта.

Теперь же Широкову предстоит ждать новостей из полиции. За нападение и нанесение телесных повреждений судье ему может грозить уголовное наказание.

Не пропустите: Широков извинился за инцидент с избиением арбитра. | http://soccernews.ru