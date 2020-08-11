Широкова отстранили от работы на "Матч ТВ"

Теги роман широков

Широкова отстранили от работы на "Матч ТВ"

У известного в прошлом российского футболиста Романа Широкова возникли первые проблемы после избиения арбитра во время матча любительских команд.

По информации Sport24, экс-капитана сборной России отстранили от всех эфиров на телеканале "Матч ТВ", где он работал до последнего времени.

Напомним, что бывший полузащитник выступал на федеральном ТВ в качестве эксперта.

Теперь же Широкову предстоит ждать новостей из полиции. За нападение и нанесение телесных повреждений судье ему может грозить уголовное наказание.

Не пропустите: Широков извинился за инцидент с избиением арбитра. | http://soccernews.ru
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