Широкову грозит два года тюрьмы за избиение судьи

Экс-игрок "Зенита" и сборной России Роман Широков может попасть в тюрьму на два года. Об этом сообщают "РИА Новости".

Напомним, спортсмен избил судью во время матча любительских команд после получения красной карточки. Против него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

По информации издания, прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова. Максимальный срок по данной статье - 2 года лишения свободы.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего Романа Широкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений)... Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщила руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.

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