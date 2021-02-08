Широкову снизили зарплату по месту работы. Он должен платить компенсацию избитому судье

Юридическая фирма "ЮК Логос" снизила зарплату бывшему полузащитнику сборной России Роману Широкову с 50 до 30 тысяч рублей в месяц, сообщает телеграм-канал Mash.

По сведениям источника, это единственный официальный доход у экс-футболиста.

Напомним, что Широков должен выплачивать компенсацию арбитру Никите Данченкову, которого он избил во время матча любительского турнира. Суд присудил Данченкову компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Из-за снижений зарплаты Широкову придется производить выплаты в течение двух лет.

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