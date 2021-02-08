Широкову снизили зарплату по месту работы. Он должен платить компенсацию избитому судье

Теги роман широков

Широкову снизили зарплату по месту работы. Он должен платить компенсацию избитому судье

Юридическая фирма "ЮК Логос" снизила зарплату бывшему полузащитнику сборной России Роману Широкову с 50 до 30 тысяч рублей в месяц, сообщает телеграм-канал Mash.

По сведениям источника, это единственный официальный доход у экс-футболиста. 

Напомним, что Широков должен выплачивать компенсацию арбитру Никите Данченкову, которого он избил во время матча любительского турнира. Суд присудил Данченкову компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Из-за снижений зарплаты Широкову придется производить выплаты в течение двух лет.

Не пропустите: Широков продал бутсы, в которых избил судью. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Зидан рассказал, как прошла операция Рамоса

Зидан рассказал, как прошла операция Рамоса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов