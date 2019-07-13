Шишкин прокомментировал свой уход из "Краснодара"

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Шишкин прокомментировал свой уход из "Краснодара"

Защитник Роман Шишкин рассказал о причинах ухода из "Краснодара" и вариантах по дальнейшему продолжению карьеры.

"После возвращения из аренды мне сразу дали понять, что будет мало игровой практики в основной команде. Поэтому мы пришли к общему мнению, что решение о расторжении пойдёт на пользу всем. Ещё оставался год контракта, но договорились расстаться на обоюдных условиях. Сейчас нахожусь в Москве. Занимаюсь своим трудоустройством.

Насколько знаю, со слов агента, есть интерес со стороны "Сочи". Ещё со мной связывались из Турции. Если будут конкретные предложения, естественно, я готов рассмотреть. Всё в процессе, рассматриваю различные варианты и, надеюсь, в ближайшее время решу вопрос", - сказал Шишкин.

32-летний футболист выступал за "Краснодар" с 2017 года, провёл 35 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее защищал цвета "Спартака", "Локомотива" и "Крыльев Советов".

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