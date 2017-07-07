Шишкин: "В "Локомотиве" мне не объяснили, почему мной недовольны"

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Шишкин: "В "Локомотиве" мне не объяснили, почему мной недовольны"
Защитник "Краснодара" Роман Шишкин рассказал о своем уходе из "Локомотива". 

"Все семь лет в "Локомотиве" я чаще всего играл в основе. Потом поменялся тренер, я стал реже появляться на поле. Мы закончили первую часть чемпионата, в декабре я уехал в отпуск и получил уведомление по электронной почте, что не еду на сборы и буду тренироваться с дублем. Это было решение главного тренера, но с ним разговор так и не состоялся. Никаких объяснений, по каким причинам мной недовольны, мне никто не давал. Подойти к Семину лично возможности не было, а по телефону такие дела не решаются. Общение с тренером шло по электронной почте. Мы не раз общались с президентом клуба Ильей Геркусом, но он тоже не понимал причины. После Кубка конфедераций Геркус сказал, что ситуация не изменилась и клуб готов меня отпустить, хотя контракт с "Локомотивом" действовал ещё полтора года. В связи с этим пришлось подумать о переходе. 

Такое отношение не то чтобы расстраивало, просто это было неожиданно. Я был в отпуске, готовился к сборам, а прямо перед самым Новым годом получил сообщение, что могу вести переговоры с другими клубами. Почти сразу, буквально в первых числах января, ко мне обратился "Краснодар". Был интерес и от других команд, но без конкретики, потому долго не раздумывал. Перед тем как дать согласие, посоветовался с супругой. Она ко всем моим рабочим делам относится с пониманием и готова ехать за мной в любой город. Еще разговаривал с близкими друзьями. На тот момент я решил, что для меня это хороший вариант", - приводят слова Шишкина российские СМИ.

30-летний Шишкин выступал за "Локомотив" с 2010 года, провел за клуб 182 матча и забил 5 голов. Несколько дней назад футболист бесплатно перешел в "Краснодар".

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