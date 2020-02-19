Шишкин вернулся в "Спартак"

"Спартак" пополнился защитником Романом Шишкиным и заявил его за вторую команду, сообщает официальный сайт Футбольной национальной лиги.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "красно-белым" бесплатно. Стороны заключили соглашение до лета 2020 года.

33-летний Шишкин является воспитанником "Спартака", он выступал за клуб с 2004 по 2010 годы. Также играл за "Крылья Советов", "Локомотив", "Краснодар" и "Торпедо". За сборную России сыграл 16 матчей. Обладатель Кубка России-2014/15.

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