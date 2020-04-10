Шишкин выбрил на голове эмблему "Спартака" и передал эстафету Роналду
Защитник московского "Спартака" Роман Шишкин запустил новый челлендж, суть которого заключается в выбривании на голове эмблемы своего клуба.
33-летний футболист показал наглядный пример, а также передал эстафету другим игрокам и известным персонам.
Шишкин бросил вызов Дмитрию Комбарову, Андрею Ещенко, Дмитрию Стоцкому, Ивану Таранову, Роману Павлюченко, Алессандро Дель Пьеро, Криштиану Роналду, Серхио Рамосу и Гарику Харламову.
Карантин....День X...передаю эстафету Огромное спасибо моей подруге @oksanaok за такой шедевр! Quarantine..Day X...Welcome to the relay race! @kombarov_23 @eshchenko.andrey @100c89 @taranov_iv22 @pavlyuchenko_1981 @alessandrodelpiero @sergioramos @cristiano @garikkharlamov @fcsm_official @fratria
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