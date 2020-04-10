Шишкин выбрил на голове эмблему "Спартака" и передал эстафету Роналду

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Шишкин выбрил на голове эмблему "Спартака" и передал эстафету Роналду

Защитник московского "Спартака" Роман Шишкин запустил новый челлендж, суть которого заключается в выбривании на голове эмблемы своего клуба.

33-летний футболист показал наглядный пример, а также передал эстафету другим игрокам и известным персонам.

Шишкин бросил вызов Дмитрию КомбаровуАндрею ЕщенкоДмитрию СтоцкомуИвану ТарановуРоману ПавлюченкоАлессандро Дель ПьероКриштиану РоналдуСерхио Рамосу и Гарику Харламову.

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