Шишкин заявил о готовности играть за основу "Спартака"
Защитник "Спартака-2" Роман Шишкин готов играть за первую команду "красно-белых", если тренерский штаб будет нуждаться в его услугах.
"В "Спартаке-2" я играю опорного полузащитника, но, естественно, буду готов вернуться на родной правый фланг обороны. Сейчас о первой команде не думаю. Но если Доменико Тедеско захочет меня там увидеть - нет проблем, помогу", - сказал 33-летний футболист.
Шишкин является воспитанником "Спартака", он выступал за клуб с 2004 по 2010 год. Также играл в "Крыльях Советов", "Локомотиве", "Краснодаре" и "Торпедо".
В феврале опытный фулбек вернулся в "народную команду" и уже провёл один матч за дублирующий состав.
Не пропустите: Тедеско высказался о возможных летних трансферах "Спартака". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|47
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Динамо Москва
|21
|27
|8
|Уфа
|21
|26
|9
|Урал
|21
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|21
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Сочи
|21
|21
|15
|Рубин
|21
|20
|16
|Ахмат
|21
|20