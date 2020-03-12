Шишкин заявил о готовности играть за основу "Спартака"

Защитник "Спартака-2" Роман Шишкин готов играть за первую команду "красно-белых", если тренерский штаб будет нуждаться в его услугах.

"В "Спартаке-2" я играю опорного полузащитника, но, естественно, буду готов вернуться на родной правый фланг обороны. Сейчас о первой команде не думаю. Но если Доменико Тедеско захочет меня там увидеть - нет проблем, помогу", - сказал 33-летний футболист.

Шишкин является воспитанником "Спартака", он выступал за клуб с 2004 по 2010 год. Также играл в "Крыльях Советов", "Локомотиве", "Краснодаре" и "Торпедо".

В феврале опытный фулбек вернулся в "народную команду" и уже провёл один матч за дублирующий состав.

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