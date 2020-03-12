Шишкин заявил о готовности играть за основу "Спартака"

Теги спартак москвароман шишкин

Шишкин заявил о готовности играть за основу "Спартака"

Защитник "Спартака-2" Роман Шишкин готов играть за первую команду "красно-белых", если тренерский штаб будет нуждаться в его услугах.

"В "Спартаке-2" я играю опорного полузащитника, но, естественно, буду готов вернуться на родной правый фланг обороны. Сейчас о первой команде не думаю. Но если Доменико Тедеско захочет меня там увидеть - нет проблем, помогу", - сказал 33-летний футболист.

Шишкин является воспитанником "Спартака", он выступал за клуб с 2004 по 2010 год. Также играл в "Крыльях Советов", "Локомотиве", "Краснодаре" и "Торпедо".

В феврале опытный фулбек вернулся в "народную команду" и уже провёл один матч за дублирующий состав. 

Не пропустите: Тедеско высказался о возможных летних трансферах "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В АПЛ из-за коронавируса будут играть без зрителей до конца сезона

В АПЛ из-за коронавируса будут играть без зрителей до конца сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 21 47
2 Краснодар Краснодар 21 41
3 Ростов Ростов 21 38
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 21 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 21 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 28
7 Динамо Москва Динамо Москва 21 27
8 Уфа Уфа 21 26
9 Урал Урал 21 25
10 Спартак Москва Спартак Москва 21 25
11 Оренбург Оренбург 21 23
12 Крылья Советов Крылья Советов 21 22
13 Тамбов Тамбов 21 22
14 Сочи Сочи 21 21
15 Рубин Рубин 21 20
16 Ахмат Ахмат 21 20
Полная таблица

топ-5 тегов