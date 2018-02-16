"Шкендербеу" будет отстранён на десять лет от еврокубков

УЕФА завершает расследование в отношении "Шкендербеу" из-за возможного участия в договорных матчах.

Как сообщает Panorama Sport, албанский клуб будет наказан штрафом в размере миллиона евро и отстранением от еврокубков на десять лет.

Стоит отметить, что ранее "Шкендербеу" лишился титула чемпиона Албании по итогам сезона 2015/16 за влияние на результат матчей.

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