"Шкендия" и АЕК идут дальше в Лиге Европы, минское "Динамо" и "Тракай" вылетают

Теги аекдинамо минск

"Шкендия" и АЕК идут дальше в Лиге Европы, минское "Динамо" и "Тракай" вылетают

Завершились два ответных матча третьего раунда квалификационного раунда Лиги Европы. Путевки в следующий этап завоевали АЕК и "Шкендия".

"Динамо" (Минск, Белоруссия) - АЕК (Кипр) - 1:1 (0:0) - первый матч - 0:2
Голы: Сарока, 47 (с пенальти) - 1:0, Акоран, 90+3 - 1:1

"Шкендия" (Македония) - "Тракай" (Литва) - 3:0 (2:0) - первый матч - 1:2
Голы: Ибраими, 29 - 1:0, Хасани, 42 - 2:0, Хасани, 88 - 3:0 | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов