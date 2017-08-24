"Шкендия" – "Милан" - 0:1 (обзор)

Теги шкендия 79милан

"Шкендия" – "Милан" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча четвёртого квалификационного раунда Лиги Европы между "Шкендией" и "Миланом".

Не пропустите: "Брага", "Атлетик", "Милан" и "Марсель" вышли в групповой этап Лиги Европы, "Аякс" покинул турнир. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов