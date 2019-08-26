Школьники в сборной, "Футбольный Рамадан" и самое длинное имя в истории футбола! Рассказываем, как играют в футбол в глубинках планеты. Часть 2

Доминиканская республика

Неудачи местной сборной объясняются тем, что коренные жители Доминиканской республики предпочитают играть в бейсбол. В футбол здесь играют только нищие выходцы с Гаити, которые работают на плантациях сахарного тростника и слишком бедны, чтобы покупать мячи или бутсы.

Сан-Томе и Принсипи

На сайте Футбольной федерации Сан-Томе и Принсипи, основанной еще в 1975 году, в графу "достижения" занесено только одно событие – сооружение собственного офиса федерации.

Ангилья

В сезоне 2013/2014 в ангильском чемпионате впервые участвовали семь команд. К "Spartan International", "Roaring Lions", "Jam Boyz", "Attackers" и молодежной сборной острова присоединились "Kicks United" и клуб ресторана "Ripples". Рестораторы выделяются на фоне соперников не только белым цветом кожи, но и смелым названием "Full Monty" (в честь фильма Питера Каттанео, который в российском прокате шел под названием «Мужской стриптиз»)

Бруней

Сборная Брунея прославилась только двумя достижениями. Во-первых, в свое время ее тренировал англичанин Мик Лайонс – бывший капитан "Эвертона", открывший Уэйна Руни. А во-вторых, президент местной футбольной ассоциации имеет, возможно, самое длинное имя из всех футбольных деятелей в истории футбола. Его зовут Иб Пехин Оранг Кайя Дигадонг Сери Лела Дато Сери Падука Доктор Хажди Хуссейн бин Покдсдлу Хаджи Мод Юсуф.

Аруба

Сборная этого острова регулярно оттачивает свое мастерство в играх с моряками из американских авианосцев. Однако на Арубе случаются и важные матчи. Например, в 2003 году, в рамках благотворительного турнира в поддержку нидерландской государственной лотереи, здесь играли между собой в пляжный футбол 8 игроков из сборной Голландии.

Джибути

Для увеличения интереса к футболу в Джибути – крошечном мусульманском государстве на Востоке Африки – местные власти ежегодно устраивают "Футбольный Рамадан". Во время священного для мусульман месяца по всей стране проводятся любительские футбольные турниры, собирающие по несколько тысяч участников.

Монтсеррат

Во время финала чемпионата мира в Японии, сборная этого маленького карибского государства участвовала в международном матче, получившем название "Другой финал". В королевстве Бутан на высоте 2250 метров над уровнем моря при 20000 зрителей встречались две самые слабые на тот момент сборные мира: бутанская (202 место в рейтинге FIFA) и монтсерратская (203 место). В результате Монтсеррат проиграл со счетом 0:4.

Острова Теркс и Кайкос

Федерация футбола островов Теркс и Кайкос, не избалованная хорошими игроками, каждый день получает подобные письма (перевод текста с иностранных источников): "Здравствуйте! Меня зовут Омовейе Дэвид [или другое имя], я нигерийский футболист, полузащитник. Я был бы счастлив, если бы Вы помогли мне попасть на просмотр в Европу или в Азию. Я знаю, Вы можете мне помочь, и я вышлю резюме сразу, как только попросите. Вообще я готов на любой просмотр, потому что знаю и верю, что Вы можете помочь мне. Спасибо! Ваш брат в спорте, Дэвид".

Гуам

В футбольной школе клуба "Crushers" на острове Гуам существует Кодекс поведения родителей футболистов: "Будьте доброжелательны. Аплодируйте не только команде своего ребенка, но и соперникам. Помните: футбол – это весело. В футбол играет ваш ребенок, а не вы. Не давите на него. Не старайтесь быть судьей и тренером. Тренеры и судьи добровольно тратят на футбол свое время. Лучший способ им помочь – не пытаться взять на себя их работу".

Американское Самоа

На Американском Самоа нет регулярного чемпионата. За свою 30-летнюю историю самоанском сборная, которая занимает сейчас 197 строчку рейтинга FIFA, сыграла всего 40 матчей и проиграла 35 из них (последние 3 матча – проигрыш с общим счетом 22:1), по ходу установив рекорд проигрыша в отборочных играх чемпионата мира. Свое поражение самоанцев объяснили тем, что смогли выпустить только третий состав сборной: в лучших футболистов островов не оказалось американских паспортов, игроков второго состава не отпустили с работы, и в итоге удалось собрать только школьников. Родители и тренеры выпросили для них выходной, и учителя отпустили их при условии, что домашнее задание они сделают заранее.

Игорь Малиенко | soccernews.ru