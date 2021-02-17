"Школу я закончил девственником". Уткин рассказал о жизни в 90-х
Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин поделился воспоминаниями о жизни в 1990-х годах.
"Мне было офигенно! Денег у меня не было, как и у всех. Это время моей самой-самой молодости. Это время моего первого секса, начало моей фактической жизни в Москве. Я школу окончил девственником, честно вам скажу. Так вышло у меня. Я поступил в институт, стал много времени проводить в Москве, у меня появился новый круг общения… Я всегда любил читать, много читал. Успел почитать кое-что из запрещенного, хотя, конечно, мало что попадало в руки. Когда ты чувствуешь себя довольно образованным для своего возраста человеком и тут в твоей любимой сфере оказывается, что есть еще в четыре раза больше, и все это на тебя обрушивается… Самая разнообразная литература: от огромного количества детективов, которые были страшным дефицитом. Тогда это все на тебя выплеснулось, когда ты об этом даже не знал", - сказал Уткин в интервью журналисту Максиму Шевченко на его YouTube-каналу.
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